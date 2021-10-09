В Мурманске горел мебельный магазин

Из-за короткого замыкания сгорели светильник и диван.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Днем 8 октября пожарные прибыли по вызову в один из мебельных магазинов в Ленинском округе Мурманска.
- В 14.09 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу проспект Героев-североморцев, 56. В торговом зале магазина мебели произошло короткое замыкание электропроводки. В результате происшествия сгорел светильник, частично обгорел диван, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
С огнем боролись 9 человек.
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