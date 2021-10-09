Один житель Мурманской области за год съедает 246 яиц

На покупку яиц за 2021 год северяне потратили 590 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

К Всемирному дню яйца Мурманскстат подготовил исследование, посвященное этому продукту.

- Мы посчитали, сколько яиц в среднем за год съедает северянин. Выяснилось, что 246. За первые восемь месяцев северяне купили яиц на общую сумму более 590 миллионов рублей, - сообщили в органе статистики.

В 2021 году стоимость продукта выросла на 7 рублей. К слову, яйца - в лидерах по росту цен за прошлую неделю.

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