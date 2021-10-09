Жители Мурманской области стали чаще жениться и разводиться

Количество браков и разводов в Мурманской области увеличилось. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мурманскстат представил новое исследование, посвященное социально-экономическому положению Мурманской области в январе – августе 2021 года.

Согласно ему, северяне стали чаще создавать семьи, но также и чаще расставаться.

- В Мурманской области с января по июль 2021 года число браков составило 2705, что на 450 больше аналогичного периода прошлого года. При этом и количество разводов за указанный период среди жителей Заполярья увеличилось с 1809 от 2020 года до 2184 от 2021 года. Таким образом, это показатель вырос на 17,2 %, - сообщает Nord-News.

Напомним: с начала 2021 года население Мурманской области уменьшилось на 4,4 тысячи человек. Также, согласно докладу Мурманскстата, средняя зарплата в Мурманской области составляет 73719 рублей.

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