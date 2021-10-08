Ушел из жизни врач-хирург Мурманской областной больницы Леонид Марченков

Леонид Алексеевич был основоположником рентген-хирургических методов лечения в Мурманской области и в России.

На 71-м году жизни скончался Заслуженный врач России Леонид Алексеевич Марченков. 42 года хирург проработал в Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина. Являлся заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

- Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом. Был чутким и внимательным человеком и врачом, - отметили сотрудники областной больницы.

Леонид Алексеевич был основоположником рентген-хирургических методов лечения в Мурманской области и в России. Воспитал большое количество специалистов, которые работают в федеральных центрах нашей страны.

"КП"-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким врача.

Прощание состоится 12 октября в 11.00 в Прощальном зале (Радищева 29/1, возле областного морга).

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