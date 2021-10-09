В Мурманской области ищут очевидцев ДТП, в котором погибла семья с детьми

В страшном ДТП в Ленобласти погибли мама и двое детей. Фото: dtpptz.ru

28 сентября в Ленобласти на 160-м километре трассы "Кола" произошла смертельная авария. Около двух часов ночи столкнулись Nissan Almera и Ford Transit.

Как сообщили в УГИБДД, по предварительной информации, 33-летний водитель Nissan уснул за рулем. Погибла 30-летняя жена водителя и двое детей - пяти лет и одного годика.

В Мурманской области ищут очевидцев этой трагедии.

- Важны все записи трассы с видеорегистраторов в это время. Важна каждая деталь дороги в это и ближайшее время, кто-то возможно проезжал за данными машинами и прочее. Может быть у вас есть видео движения данных авто 28 сентября - Ford Transit и Nissan Almera (е974тн10), - написала в "ВКонтакте" мурманчанка Надежда Боровикова, которая помогает в распространении информации.

У всех, кто есть хоть какая-то информация о ДТП, просят написать в личные сообщения Дине Юрченко.

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