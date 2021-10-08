В Мурманской области задержали 11 преступников федерального розыска

Правоохранители установили местонахождение злоумышленников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники группы розыска УФСИН России по Мурманской области, сотрудники колоний, следственных изоляторов, уголовно-исполнительной инспекции, отдела специального назначения УФСИН провели розыск и установили местонахождение злоумышленников, скрывающихся от правоохранителей.

Совместно с полицейскими сотрудники УФСИН проверили 105 адресов.

- Было задержано 10 человек, находящихся в федеральном розыске. Из них четверо уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, шестеро не прибыли для получения предписания для самостоятельного следования в колонию-поселение. Один задержанный находился в розыске по Кировской области, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах 38-летнего полицейского будут судить за избиение мужчины. Страж порядка не менее пяти раз ударил ногами северянина, который не оказывал сопротивления (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru