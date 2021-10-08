Участвуй в квесте по Мурманску: первое задание

Мурманский морской торговый порт и "Комсомольская правда" начинаю посвященный столице Заполярья квест. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский морской торговый порт и "Комсомольская правда" начинают посвященный столице Заполярья квест.

Правила просты: с 4 октября каждую неделю мы будем по пятницам публиковать задания на сайте и в группе в «ВКонтакте», а по средам печатать их в еженедельном выпуске. Ваша задача – найти места, которые мы загадали, и сфотографировать их. Все эти места связаны с ММТП или имеют особенное значение для города-героя. Присылайте нам фотографии в группу «Комсомолки» в «ВКонтакте», на почту kpmurmansk@phkp.ru или в WhatsUp по номеру 8-991-671-16-33. Наш квест закончится 4 ноября, а после Дня народного единства мы подведем итоги и наградим победителей.

Первые два задания.

1. В 1966 году Мурманский морской торговый порт был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Такой же почетной наградой отмечен и Мурманск. Посмотрите по сторонам в центре города, где мы можем увидеть изображение этого ордена? Подсказка: иногда глаза стоит поднять выше. Также найти его вы сможете там, где начинается Мурманский морской торговый порт.

2. Этот Герой Советского Союза ушел на фронт прямо с Мурманской судоверфи, а домой так и не вернулся. Когда скульпторы обратились к его родным за фото, по которому можно было бы сделать скульптуру, оказалось, что есть только карточка на пропуск на верфь. По ней и создали первую оригинальную скульптурную композицию в Мурманске. Силами портовиков была реконструирована территория возле памятника. Догадались, о каком герое речь?

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