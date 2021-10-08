В Апатитах известный врач умер за рулем машины

Оказалось, что за рулем Kia сидел известный в Апатитско-Кировской агломерации врач Олег Александрович Орлов. Фото: www.hibiny.com

Вечером 7 октября на трассе Апатиты-Кировск произошла авария с участием Kia Sorrento и Renault: первая иномарка выехала на полосу встречного движения, врезалась сначала в отбойник, а затем со второй машиной.

Оказалось, что за рулем Kia сидел известный в Апатитско-Кировской агломерации врач Олег Александрович Орлов. Он работал в Апатитско-Кировской ЦГБ и центре амбулаторной хирургии ООО " Фирма Доктор", специализировался на травмотологии и ортопедии.

- 7 октября в 14.50 на 13 километре дороги Апатиты-Кировск водитель Kia Sorrento двигался из Кировска в направлении Апатитов. Во время поездки у водителя остановилось сердце, из-за чего автомобиль по инерции продолжив движение, наехал на дорожное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. После чего Kia съехал с дороги. На месте ДТП бригада скорой помощи констатировала смерть водителя, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям в УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

- Врач-ортопед Орлов Олег Александрович окажет помощь при переломах конечностей, растяжениях связок и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Он помог большому количеству благодарных пациентов, - сообщается на одном из сайтов.

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