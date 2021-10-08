Инженеры-конструкторы из Санкт-Петербурга обменялись опытом со специалистами Кольской АЭС

По завершении основной программы молодежь АО «Атомпроект» встретилась с представителями Молодежного Совета КАЭС. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

7 октября делегация из Санкт-Петербурга - молодежное общество АО «Атомпроект» впервые побывала за Полярным кругом и на самой северной АЭС в Европе.

АО «Атомпроект» - это ведущее предприятие Госкорпорации «Росатом», осуществляющее комплексное планирование объектов атомной промышленности. Компания спроектировала значительное количество энергообъектов, эксплуатируемых в России, а также 36 энергоблоков АЭС в Европе и Азии.

«Мы пригласили наших коллег для укрепления профессиональных контактов между работниками, обмена опыта в части технических решений, ознакомления с передовыми решениями, применяемыми на предприятии», отметил Игорь Кутузов – заместитель директора Кольской АЭС.

По завершении основной программы молодежь АО «Атомпроект» встретилась с представителями Молодежного Совета КАЭС. Гости делились впечатлениями от посещения Кольской АЭС, отметили красоту и чистоту города Полярные Зори, а также рассказали о своем опыте работы в молодежной организации.

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