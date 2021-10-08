Светлана Скачинская пыталась обжаловать приговор за смертельное ДТП в Апатитах

Ее рассмотрели 7 октября, суд оставил жалобу без изменения. Фото: Личный архив

В конце декабря 2020 года Апатитский городской суд вынес приговор Светлане Скачинской, по вине которой в мае того же года погиб 20-летний Сергей Марченков, а 18-летняя Виктория Смирнова стала инвалидом. Женщина попала в аварию потому, что в тот день выпила пиво и коньяк.

На семь лет Скачинскую отправили в исправительную колонию общего режима и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Тогда женщина не стала обжаловать приговор. Но спустя почти год все-таки подала апелляцию в Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Ее рассмотрели 7 октября, суд оставил жалобу без изменения.

Напомним: муж Светланы Скачинской под Новый год 2020 года попал в ДТП и на год лишился прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побивший двоих полицейских житель Заполярного услышал приговор. По решению суда мужчине предстоит заплатить штраф (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru