Мурманская область не представляет интереса для газомоторной отрасли

На Х Петербургском международном газовом форуме-2021 (ПМГФ) обсудили перспективы развития газомоторной отрасли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Х Петербургском международном газовом форуме-2021 (ПМГФ) обсудили перспективы развития газомоторной отрасли. Председатель правления Газпром Виктор Зубков привел внушительные цифры - при переходе всей корпорации на газомоторное топливо, а это почти 16000 единиц техники, экономия составила 1 миллиард рублей. Очевидно, что помимо эффективности для бюджетов и потребителей, у природного газа есть еще целый ряд преимуществ: успешное использование и хранение при экстремально низких температурах, снижение выбросов в атмосферу и достаточность запасов.

Тем не менее в рейтинге регионов флагмана Газпрома в этой сфере развития Мурманская не значится от слова совсем. На вопрос корреспондента "Комсомольской правды"-Мурманск" генеральный директор Тимур Соин пояснил ситуацию:

- Мы не развиваем строительство газозаправочных станций в Мурманской области потому, что там нет магистральной сети. Сейчас в рамках программы газификации вместе с ООО "Газпром газификация" это вопрос будет прорабатывается и только после оценки целесообразности газификации региона будут разрабатываться наши инвестпроекты. На данный момент в программе Газпрома на 2020-2025 Мурманской области нет.

Напомним: в 2020 году была озвучена нецелесообразность постройки магистрального трубопровода. С учетом озвученного на ПМГФ, единственной надеждой для региона станет сжиженный природный газ, который тоже используется для автомобилей.

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