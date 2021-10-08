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Происшествия8 октября 2021 15:26

В Апатитах 38-летнего полицейского будут судить за избиение мужчины

Страж порядка не менее пяти раз ударил ногами северянина, который не оказывал сопротивления
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Полицейский не признал свою вину. Фото: vk.com/sumurm

Полицейский не признал свою вину. Фото: vk.com/sumurm

Следователи Апатитов завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего сотрудника полиции, которого обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия".

- По данным следствия, днем 5 ноября 2020 года 33-летнего мужчину доставили в отделении полиции за то, что тот отказался платить за обед в кафе. Задержанный отказался предоставлять свои личные данные стражам порядка, из-за чего один из них избил северянина. Полицейский нанес не оказывающему какого-либо сопротивления мужчине не менее пяти ударов ногами, обутыми в форменные ботинки, в голову и туловище, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Правоохранители провели расследование и получили результаты судебных медицинских, ситуационных и генотипоскопической экспертиз. Полицейский не признал свою вину, утверждая, что применял физическую силу в рамках законодательства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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