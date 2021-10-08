Снос старого КПП на автоподъезде к Североморску завершают

После того, как КПП был перенесен в сторону поселка Сафоново, оставшиеся строения неоднократно становились причиной аварий. Фото: Правительство Мурманской области

Снос старого КПП на автоподъезде к Североморску практически завершен. Сейчас подрядчик вывозит строительный мусор с трассы Р-21 в районе подъезда к Росляково для утилизации.

После того, как КПП был перенесен в сторону поселка Сафоново, оставшиеся строения неоднократно становились причиной аварий.

– Необходимость сноса КПП на участке автомобильной дороги Р-21 «Кола» обусловлена требованиями по безопасности дорожного движения, а также многочисленными просьбами пользователей автомобильных дорог о ликвидации отслужившего свой срок строения, – пояснил начальник Мурманскавтодора Владислав Алиев.

В связи с проводимыми работами автолюбителей просят быть предельно внимательными при проезде в районе старого КПП, соблюдать предписания дорожных знаков. Тем временем сотрудники Мурманскавтодора контролируют работу подрядчика и сроки по вывозу мусора.

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