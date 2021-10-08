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Происшествия8 октября 2021 11:50

Три жителя Мурманской области за сутки отдали мошенникам 3,5 миллиона рублей

Злоумышленники уговорили северян перевести деньги на «безопасные» счета
Татьяна ЖДАНОВА
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Порядка 3,5 миллиона рублей лишились трое жителей Мурманской области после общения с мошенниками.

Порядка 3,5 миллиона рублей лишились трое жителей Мурманской области после общения с мошенниками.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Порядка 3,5 миллиона рублей лишились трое жителей Мурманской области после общения с мошенниками.

Утром октября 50-летнему мурманчанину позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он предложил перевести деньги на «безопасный счет», оформив при этом кредит. Северянин согласился. Как только порядка 3 миллионов рублей оказались на этом «счету», телефонный номер был заблокирован. Мужчина понял, что стал жертвой преступления.

– В этот же день в полицию обратилась молодая женщина. Аналогичным способом ее уговорили перевести около 400 тысяч рублей на «безопасный» счет. А вечером от рук злоумышленников пострадала 26-летняя мурманчанка. Она перевела аферистам больше 200 тысяч рублей, поверив в то, что с ее банковского счета неизвестные пытаются снять сбережения, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждены уголовные дела. Полицейские напоминают, что перевод денег на «резервный» счет – распространенная уловка мошенников. И просят никому не сообщать полных реквизитов банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. А в случае телефонных звонков от людей, представляющихся сотрудниками банка или полиции, перезванивать по официальным номерам финорганзиций и правоохранительных органов.

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