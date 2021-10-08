Опасное катание молодых людей на троллейбусе в Мурманске сняли на видео

Водитель "рогатого" не остановился, вероятно, подростки попали в слепую зону. Фото: Скриншот видео

Развлечение двух молодых людей, которое могло закончиться больницей, сняли на видео в Мурманске.

Парни зацепились за лестницу троллейбуса и так поехали "зайцами". За таким занятием их застали на улице Героев Рыбачьего.

- Проехали пару остановок, - сообщает анонимный автор в группе "Мурманск".

Водитель "рогатого" не остановился, вероятно, подростки попали в слепую зону.

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