Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем в Апатитах

По факту аварии проводится проверка.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Вечером 7 октября в Апатитах произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Машина опрокинулась на трубы теплотрассы.
- В 21.35 в районе перекрестка улицы Лесной и улицы Сосновой водитель Volvo не справился с управлением, съехал с дороги, вследствие чего автомобиль опрокинулся. В ДТП два пассажира получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним: попавший в смертельную аварию на Кольском проспекте в Мурманске водитель был трезв. В ДТП погибла его пассажирка.
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