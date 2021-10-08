Жилой дом в Мурманске оцепили из-за гранаты

В подъезде жилого дома в Мурманске нашли похожий на гранату предмет. Фото: Кирилл Рыжков/vk.com/murmansk_dtp

Около 18.00 8 октября в первом подъезде дома №174/5 на проспекте Кольском в Мурманске нашли подозрительный предмет.

- Между первым и вторым этажами нашли гранату, службы прибыли очень быстро - пара-тройка минут. В момент обнаружения рядом с гранатой был парень, вел себя неадекватно. К моменту приезда спецслужб он ушел, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Кирилл Рыжков.

Как сообщили в полиции, граната оказалась муляжом для страйкбола.

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