Погода в Мурманске на 8 октября 2021 года: мокрый снег и дождь

В регионе похолодает. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

На днях Мурманск бил температурные рекорды по теплу, однако сейчас погода решила все-таки взять курс на осень.

- 8 октября в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами мокрый снег, днем в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит от +3 до -2, при прояснениях до -7, днем +2+7 градусов. Утром местами гололедица. 9 октября существенных изменений в погоде не ожидается.

Напомним: водителям Мурманской области рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю.

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