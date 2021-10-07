В Мурманской области насчитали 9800 самозанятых

В регионе зарегистрировано 9800 действующих самозанятых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мурманские меры поддержки для самозанятых признаны одними из лучших в стране. Их отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова во время круглого стола «ТОП регионов-лидеров в поддержке самозанятых».

– Коллеги из федерального центра выделяют как успешные практики Мурманской области грант «Губернаторский стартап», который мы запустили в прошлом году по инициативе Губернатора региона, вывод наших самозанятых на популярные российские маркетплейсы, а также образовательные мероприятия и новый кредитный продукт, – отметил заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич.

Как сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области, он предусматривает размер займа до 500 тысяч рублей под 4 % годовых сроком до двух лет. На сегодняшний момент выданы два таких займа. Еще несколько находятся на стадии рассмотрения заявок в фонде развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Отметим, что зарегистрировано 9800 действующих самозанятых. Они производят товары, например, сувениры, одежду, украшения и оказывают различные услуги. Подробнее узнать о получении статуса самозанятого и мерах поддержки можно по горячей линии: 8 (8152) 41-07-44 с 10:00 до 17:00 каждый будний день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любителям собирать "яйца дракона" в Териберке грозит штраф. Ранее за этим занятием застали исполнителя Натана (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru