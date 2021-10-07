Водителям Мурманской области рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю

Утром 8 октября местами будет гололедица. Фото: vk.com/pogoda51

В Мурманской области царит непогода - идут дожди и мокрый снег, местами бушует сильный ветер. В заполярной столице на возвышенностях объездной дороги уже замечены первые снежники вперемешку с дождем. А в Финляндии, в районе озера Инари, где температура ближе к нулю, снег местами уже прилег. Об этом сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Синоптики мурманского гидрометцентра предупреждают северян о ночных заморозках до -7 градусов. Утром 8 октября местами будет гололедица. Чтобы не допустить дня жестянщика, водителям рекомендуют сменить летнюю резину своих авто на зимнюю и быть осторожными на дорогах.

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