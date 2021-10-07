В Кандалакше пассажир маршрутки угрожал расправой незнакомой пенсионерке

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительнице Кандалакши пришлось обращаться в полицию после конфликта с пассажиром маршрутки. 57-летняя северянка сообщила, что незнакомец угрожал ей убийством.

- Полицейские выяснили, что во время поездки в маршрутном такси между ней и мужчиной разгорелась ссора. После того, как пенсионерка покинула салон автобуса, злоумышленник подошел к ней на остановке и стал угрожать расправой. При этом он достал из кармана перочинный нож и направил его в сторону северянки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчину 1964 года рождения задержали. Он сознался в содеянном и пояснил, что причиной агрессии стали оскорбления в его адрес со стороны кандалакшанки. Ранее в поле зрения правоохранительных органов северянин не попадал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах мужчина после пьяной ссоры догнал друга на улице и зарезал. По факту убийства возбуждено уголовное дело (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru