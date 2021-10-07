Жительница Гаджиева выиграла 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса

Деньги женщина планирует потратить на ремонт в квартире. Следующий розыгрыш призов пройдет через неделю, 14 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России провели первый розыгрыш денежных призов среди жителей, которые вакцинировались против коронавируса. Организаторы распределили 1000 призов по 100 тысяч рублей.

Посчастливилось оказаться в числе победителей и жительнице Гаджиева Татьяне Богачевой. Об этом сообщили в группе The ZATO. Северянка сделала прививку в начале сентября и совсем не думала о том, что может выиграть деньги.

- Даже не знала, что 14 сентября состоялся розыгрыш, но в это воскресенье заглянула в свой личный кабинет на Госуслугах и увидела сообщение с сайта бонусзаздоровье.рф. - Признаюсь, сначала не поверила, но затем ввела свой номер сертификата и... Деньги я пока не получила, так как приз перечисляется только на карту платежной системы "Мир". Пришлось в срочном порядке заказывать, - рассказала Татьяна.

Деньги женщина планирует потратить на ремонт в квартире. Следующий розыгрыш призов пройдет через неделю, 14 октября.

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