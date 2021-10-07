Энергетики просят мурманчан быть внимательными при оплате. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска просят учесть, что в квитанциях Мурманской ТЭЦ изменились реквизиты. Изменения в бумагах за отопление и горячее водоснабжение, выпускаемых расчетным центром АО «МРИВЦ», внесены с 1 октября.

Энергетики просят мурманчан быть внимательными при оплате. А тех, кто ранее настроил услугу автоплатежа или шаблон, просят самостоятельно внести изменения в расчетный счет и банк получателя.

Новые реквизиты:

р/сч 40702810500150006916

БИК 044030827

Банк Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»

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