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Общество7 октября 2021 15:35

В квитанциях Мурманской ТЭЦ изменились реквизиты

Энергетики просят жителей быть внимательнее при оплате
Татьяна ЖДАНОВА
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Энергетики просят мурманчан быть внимательными при оплате.

Энергетики просят мурманчан быть внимательными при оплате.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска просят учесть, что в квитанциях Мурманской ТЭЦ изменились реквизиты. Изменения в бумагах за отопление и горячее водоснабжение, выпускаемых расчетным центром АО «МРИВЦ», внесены с 1 октября.

Энергетики просят мурманчан быть внимательными при оплате. А тех, кто ранее настроил услугу автоплатежа или шаблон, просят самостоятельно внести изменения в расчетный счет и банк получателя.

Новые реквизиты:

р/сч 40702810500150006916

БИК 044030827

Банк Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»

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