За сутки в Мурманской области 185 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 55 523 северянина, на лечении остаются 16 032 пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 7 октября 2021 года, за последние сутки 185 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 73 676 человек, количество летальных исходов - 2121 (+7 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+63, всего 35 767), Мончегорск (+23, всего 5560) и Оленегорск (+26, всего 3927).

Выздоровели 55 523 северянина, на лечении остаются 16 032 пациента.

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