За последний день выявили 185 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 октября 2021 года составило 2121 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 280 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 185 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 73 676 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Оленегорск.

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