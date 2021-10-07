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Дом. Семья7 октября 2021 14:53

В фотоловушку Кандалакшского заповедника попали медведица с медвежонком

Животные что-то напряженно высматривали
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Возможно, косолапые высматривали добычу. Фото: скрин видео

Возможно, косолапые высматривали добычу. Фото: скрин видео

В Кандалакшском заповеднике угодило в фотоловушку семейство медведей - мама с медвежонком. Пока малыш резвился у поваленного дерева, его мать что-то напряженно разглядывала вдали, уча внимательности и своего детеныша.

Возможно, косолапые высматривали добычу. Спустя несколько минут животные резко убежали, может, что-то учуяв.

Напомним: в Ковдорском ГОКе рассказали, что будет с выходившей на промплощадку медведицей. Самка привела с собой трех детенышей.

В фотоловушку Кандалакшского заповедника попали медведи
Видео: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand

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