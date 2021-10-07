В фотоловушку Кандалакшского заповедника попали медведица с медвежонком

Возможно, косолапые высматривали добычу. Фото: скрин видео
В Кандалакшском заповеднике угодило в фотоловушку семейство медведей - мама с медвежонком. Пока малыш резвился у поваленного дерева, его мать что-то напряженно разглядывала вдали, уча внимательности и своего детеныша.
Возможно, косолапые высматривали добычу. Спустя несколько минут животные резко убежали, может, что-то учуяв.
Напомним: в Ковдорском ГОКе рассказали, что будет с выходившей на промплощадку медведицей. Самка привела с собой трех детенышей.
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