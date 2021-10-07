На 125-летии Росляково выступит группа "Мохито"

9 октября жители Росляково и гости соберутся на праздновании 125-летия некогда поселка, а теперь района Мурманска. Фото: vk.com/dksudrem

9 октября жители Росляково и гости соберутся на праздновании 125-летия некогда поселка, а теперь района Мурманска.

Подробности праздника можно узнать в группе ДК "Судоремонтник". Фото: vk.com/dksudrem

В программе - фотовыставка, мастер-классы, выступления творческих коллективов На 19.00 запланирован концерт группы "Мохито", известной по песням "Руки Прочь", "Слезы солнца", "В жизни так бывает", "Разрывай Танцпол", а на 20.00 - фейерверк.

Подробности праздника можно узнать в группе ДК "Судоремонтник".

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