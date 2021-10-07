В Мурманске ищут показывавшего половой орган детям мужчину

Как сообщили "КП"-Мурманск" в УМВД по Мурманской области, по данному происшествию проводится проверка, нарушителя пока не задержали. Фото: Скриншот видео

Вечером 6 октября в Первомайском округе Мурманска заметили мужчину, который неприлично себя вел.

-Героев Рыбачьего - Копытова. Этот человек перебежал дорогу и стал трясти гениталиями перед детьми. За ним сразу погнались, но он нырнул в арку и в темноте двора куда-то пропал, - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" подписчица с ником Татьяна Светик.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в УМВД по Мурманской области, по данному происшествию проводится проверка, нарушителя пока не задержали.

Напомним: в конце сентября у спортивной школы № 6 в Первомайке задержали нападавшего на детей и взрослых мужчину.

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