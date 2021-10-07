Андрей Чибис: "Мурманская областная Дума обновилась на 60%"

Андрей Чибис присутствовал на первом заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва. Фото: правительство Мурманской области

7 октября состоялось первое заседание Мурманской областной Думы седьмого созыва. Избранные парламентарии встретились, чтобы избрать спикера, его заместителей, определиться с составами комиссий, а также рассмотреть ряд законопроектов.

- Состав парламентского корпуса обновился на 60% за счет людей, профессионально и качественно занимающихся своей работой, доказавших эффективность на своих рабочих местах, - отметил в начале заседания губернатор Андрей Чибис.

Из депутатов прошлого созыва, в частности, остались Сергей Дубовой, Геннадий Степахно, Владимир Мищенко, Александр Макаревич и другие.

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