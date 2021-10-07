Житель Североморска угнал бетономешалку и погрузчик для поездки за добавкой алкоголя

Североморец угнал сразу две спецмашины ради выпивки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу две машины спецтранспорта угнал североморец, чтобы съездить в магазин за выпивкой.

В отдел полиции обратился представитель строительной организации. Он сообщил, что со стоянки ночью пропали автопогрузчик и бетономешалка. Прибывшие на место происшествия полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 43-летний работник предприятия.

– Мужчина признался полицейским, что выпивал рядом со стоянкой. Когда горячительные напитки закончились, решил съездить в магазин. Для этого он «взял» автопогрузчик. Через пару часов ему потребовалась добавка, и за ней он отправился на бетономешалке, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

На северянина завели два уголовных дела по части 1 статьи 166 УК РФ – «Неправомерное завладение транспортным средством». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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