В Мурманской области перекроют автоподъезды к Никелю, Лиинахамари и Печенге

Дорогу на Лиинахамари и Печенгу будут перекрывать с 11.00 до 12.00 15 октября, на Никель - с 11.30 до 13.30 22 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскавтодор предупреждает северян о временных неудобствах для водителей: временно будут перекрыты автоподъезды к Лиинахамари (0 - 1+800 километры), Печенге (0+995 - 1+227 километры), Никелю(2+288 -2+933 километры).

- Перекрытие связано с подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным Дням освобождения Заполярья, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Дорогу на Лиинахамари и Печенгу будут перекрывать с 11.00 до 12.00 15 октября, на Никель - с 11.30 до 13.30 22 октября.

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