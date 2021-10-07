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Туризм7 октября 2021 10:48

На НТВ покажут выпуск "Поедем, поедим!" про отдых в Мурманске

Продюсер программы отметила, что Русский Север все больше привлекает туристов
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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НТВ покажет выпуск "Поедем, поедим!" про Мурманск.

НТВ покажет выпуск "Поедем, поедим!" про Мурманск.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На телеканале НТВ в субботу, 9 октября, выйдет особенный выпуск передачи "Поедем, поедим!" - в нем расскажут о летнем отдыхе в Мурманске и наших уникальных деликатесах.

- Русский Север в качестве локации для съемок интересен своим гастрономическим специалитетом, и этим же все больше привлекает туриста в последнее время. Люди, природа и кухня - все это очень притягивает гостя на Кольский полуостров, - поделилась c Nord News продюсер программы Анна Исаева.

В своих поездках ведущий знакомится с представителями самых необычных профессий, малочисленных народов, продолжателей древних ремесел, а также с простыми россиянами, и, конечно, пробует местную еду и готовит лучшие блюда национальной кухни.

Выпуск покажут в 8.50.

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