Геннадий Степахно - депутатам нового созыва: "Давайте, наконец, выполнять свои обещания"

Впереди у депутатов важное испытание - принятие нового бюджета. Фото: kprf-murman.ru

7 октября состоялось первое заседание Думы седьмого созыва Мурманской области. Открыл его старейший депутат Геннадий Степахно. Перед тем, как избрать спикера, он обратился к коллегам и рассказал историю о капитане, который хотел знать, хорошо ли он работает.

- У нас, русских, есть черта - мы любим сказки и обещания. Давайте выполним главное обещание перед избирателями: перетрясем наши предвыборные программы, обещания и воплотим их в реальность. Превратим, наконец-то, нашу орденоленинскую Мурманскую область в регион самодостаточный и динамично развивающийся. Давайте через 5 лет получим диплом с отличием, - сказал Геннадий Степахно.

Впереди у депутатов важное испытание - принятие нового бюджета.

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