Рыбак из Мурманска показал опухоль пикши

Еще в мае мурманчанин показал пикшу с опухолью на голове, а сейчас поделился видео с ее вскрытием. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов показывает всему миру пугающих морских обитателей. Некоторые из них выглядят так в силу особенностей мест обитания, другие же - из-за болезней.

Еще в мае мурманчанин показал пикшу с опухолью на голове, а сейчас поделился видео с ее вскрытием.

- Не так страшно, как могло бы показаться. И не так интересно. Но это реальность. Просто опухоль. На вкус как творог…. тьфу, на вид… Кстати, скоро покажу язвы, которые образуются на теле рыбы и, поверьте мне, это будет не очень приятное зрелище… Стоит отметить, что пораженная рыба очень часто встречается в островной части Норвегии, - написал Роман Федорцов в своем Instagram.

Напомним: в Мурманской области нашли живущую без воды рыбу.

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