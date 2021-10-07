Скульптуры белых медведей перед ДК моряков в Мурманске приведут в порядок

Медведей у ДК моряков тоже приведут в порядок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этим летом начался долгожданный ремонт Дома культуры моряков в Мурманске. С 1953 года здание капитально не ремонтировалось и выглядело в последние годы непрезентабельно.

Вместе с фасадом обновят и скульптуры белых медведей, которые для многих мурманчан стали знаковыми. Рабочие уже занялись снятием слоя краски.

Работы над ДК моряков должны завершить до 15 ноября.

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