Как в фильме ужасов: берега реки Варзуга завалены мертвой горбушей

В Варзуге горбушу в этом году можно было ловить голыми руками.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Летом 2021 года в Мурманской области был настоящий праздник горбуши: на Терском берегу ее было так много, что ее можно было ловить голыми руками. Красную рыбу рыбаки продавали центнерами.
Но вот последствия этого выглядят пугающими. Северяне делятся в сети фотографиями, как берега реки Варзуга завалены мертвой рыбой. Что-то оставили после себя рыбаки, некоторых рыбин уже мертвыми прибило течением.
Берега Варзуги завалены мертвой горбушей. Фото: Андрей Сурядов
- После нереста, идущего в Мурманской области с августа по сентябрь, абсолютно все отнерестившиеся особи гибнут вблизи мест нереста. Такова биологическая особенность горбуши, - комментирует ситуацию "КП"-Мурманск" Полярный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Мертвая горбуша служит удобрением для растений в береговой зоне.
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