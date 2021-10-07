Как в фильме ужасов: берега реки Варзуга завалены мертвой горбушей

В Варзуге горбушу в этом году можно было ловить голыми руками. Фото: Олег ФИЛОНОК

Летом 2021 года в Мурманской области был настоящий праздник горбуши: на Терском берегу ее было так много, что ее можно было ловить голыми руками. Красную рыбу рыбаки продавали центнерами.

Но вот последствия этого выглядят пугающими. Северяне делятся в сети фотографиями, как берега реки Варзуга завалены мертвой рыбой. Что-то оставили после себя рыбаки, некоторых рыбин уже мертвыми прибило течением.

Берега Варзуги завалены мертвой горбушей. Фото: Андрей Сурядов

- После нереста, идущего в Мурманской области с августа по сентябрь, абсолютно все отнерестившиеся особи гибнут вблизи мест нереста. Такова биологическая особенность горбуши, - комментирует ситуацию "КП"-Мурманск" Полярный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Мертвая горбуша служит удобрением для растений в береговой зоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Берега реки Умба завалены мертвой горбушей. Жители просят не пускать рыбаков в поселок (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru