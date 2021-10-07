В больнице Мурманска пациента обворовали перед смертью

В отношении сотрудника больницы возбудили два уголовных дела. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении 33-летнего сотрудника одной из больниц Мурманска возбудили два уголовных дела - по части 2 статьи 158 (кража имущества) и части 2 статьи 325 УК РФ (хищение паспорта). Как сообщили в МВД по Мурманской области, северянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Оказалось, что мужчина, работающий на немедицинской должности, заметил в подсобке больницы пакет с вещами. Они принадлежали 62-летнему пациенту. Обвиняемый знал, что за ним не наблюдают, и забрал чужое имущество.

- В сумке северянин обнаружил вещи, принадлежащие мужчине. Он оставил себе гаджет, которым, в дальнейшем, воспользовался по своему усмотрению – похитил денежные средства, а паспорт, личные вещи пациента, цепочку выкинут в мусорный бак, расположенного на территории учреждения за их ненадобностью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Когда пациент умер, его родные пришли в больницу за вещами, обнаружили, что их нет, и написали заявление в полицию.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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