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Общество7 октября 2021 8:41

Сделанная в Мурманской области фотография попала на обложку журнала ELLE

Выпуск вышел в октябре
Ника СВЕТЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фотографы глянцевых журналы все чаще обращают внимание на Мурманскую область.

Фотографы глянцевых журналы все чаще обращают внимание на Мурманскую область.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Журнал ELLE выбрал для своей обложки фотографию, сделанную в Мурманской области.

- Красота уникальной природы нашего региона - в октябрьском номере модного журнала, - сообщила вице-губернатор региона Ольга Кузнецова.

Напомним: сентябрьскую обложку журнала Vogue также снимали в Мурманской области. Участники съемки считают поездку на Кольский полуостров самым крутым приключением в их жизни.

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