Сделанная в Мурманской области фотография попала на обложку журнала ELLE

Фотографы глянцевых журналы все чаще обращают внимание на Мурманскую область.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Журнал ELLE выбрал для своей обложки фотографию, сделанную в Мурманской области.
- Красота уникальной природы нашего региона - в октябрьском номере модного журнала, - сообщила вице-губернатор региона Ольга Кузнецова.
Напомним: сентябрьскую обложку журнала Vogue также снимали в Мурманской области. Участники съемки считают поездку на Кольский полуостров самым крутым приключением в их жизни.
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