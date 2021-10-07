Сделанная в Мурманской области фотография попала на обложку журнала ELLE

Фотографы глянцевых журналы все чаще обращают внимание на Мурманскую область. Фото: Иван МАКЕЕВ

Журнал ELLE выбрал для своей обложки фотографию, сделанную в Мурманской области.

- Красота уникальной природы нашего региона - в октябрьском номере модного журнала, - сообщила вице-губернатор региона Ольга Кузнецова.

Напомним: сентябрьскую обложку журнала Vogue также снимали в Мурманской области. Участники съемки считают поездку на Кольский полуостров самым крутым приключением в их жизни.

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