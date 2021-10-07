В Росляково столкнулись автобус и самосвал

Автобус №105 и самосвал не поделили дорогу. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 6 октября в Росляково на улице Молодежной случилась авария: столкнулись рейсовый автобус № 105 и самосвал.

- Решил (самосвал), что успеет проскочить. Не проскочил. Теперь стоят, оформляются, - сообщает один из подписчиков группы «Мурманск ДТП ЧП».

О пострадавших пока не сообщается. Как уточнили «КП»-Мурманск» в УГИБДД по Мурманской области, информация о данном ДТП в ГИБДД не поступала.

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