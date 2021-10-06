Владельцу затонувшего в Белом море судна 6 октября могло исполниться 49 лет

Осложняет обследование судна бушующая непогода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

5 октября в Белом море, в районе села Кашкарацы Мурманской области, потерпело бедствие частное прогулочное судно "Фаворит". На его борту находились пять человек, спастись пока что удалось лишь одному пассажиру - 20-летнему Кириллу Комиссарову.

Молодой человек вместе с семьей возвращался домой в Мурманск из Беломорска, когда их накрыл шторм - судно перевернулось на бок, его начало затапливать. Кирилл и его мама смогли выбраться из катера и достичь берега на спасательном круге, однако женщина вскоре умерла от переохлаждения. Тело капитана судна нашли на следующий день.

На судне остались два человека - владелец катера и отец Кирилла Константин Комиссаров, а также его брат - механик Михаил Комиссаров. Для их поисков нужна помощь водолазов. Осложняет обследование судна бушующая непогода.

Как рассказала "КП"-Мурманск" девушка выжившего мурманчанина, 6 октября его отец мог бы отметить свой 49-й день рождения.

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