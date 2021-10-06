В Мурманской области презентовали проект «Непростая тема»

Благодаря проекту Детская деревня сможет привлечь дополнительные ресурсы для работы с детьми. Фото: Антон Баканин

С 1 сентября 2021 года по декабрь 2022 года Детская деревня – SOS Кандалакша при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Непростая тема». В конце сентября состоялась его презентация, в которой приняли участие sos-мамы, приемные родители и специалисты учреждений для детей-сирот.

Благодаря проекту Детская деревня сможет привлечь дополнительные ресурсы для работы с детьми, нуждающимися во вмешательстве специалистов-сексологов, и повышения профессиональных компетенций педагогического персонала.

Также предусмотрена организация игровых, развивающих и обучающих занятий, интерактивных встреч, практикумов, тренингов, в результате проведения которых у детей и подростков сформируются навыки социально приемлемого и безопасного полоролевого поведения. Всего более восьмидесяти ребят из sos-семей и приемных семей Кандалакшского, Ковдорского районов и города Мурманска будут вовлечены в деятельность проекта.

Всего более восьмидесяти ребят из sos-семей и приемных семей Кандалакшского, Ковдорского районов и города Мурманска будут вовлечены в деятельность проекта. Фото: Антон Баканин

- В современном мире нам приходится учиться говорить с детьми на откровенные темы. Вариантов нет: если не сделаем это мы, это сделают общество и интернет. Для того, чтобы грамотно расставить акценты, без смущения говорить с ребенком на «непростую тему» любви и заботы, уважения к партнеру, направлены обучающие семинары профессионалов высокого уровня в области сексологии. Надеемся, наш проект поможет замещающим родителям и специалистам учреждений для детей-сирот повысить уровень доверия с подростками и выпускниками, умело строить разговор с учетом ценностей молодого поколения, своевременно обращаться за помощью, если того потребует ситуация, - рассказали авторы проекта.

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