В Ленобласти 21-летний уроженец Мурманской области погиб под поездом

На месте происшествия нашли наушники и телефон, принадлежавшие погибшему. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 октября на пикете перегона станций Лигово и Горелово в Ленобласти погиб 21-летний молодой человек из Мурманской области. Все случилось в 18.35 - парня сбил электропоезд.

- Машинист заметил быстро приближающуюся к железнодорожным путям фигуру человека. Машинист неоднократно подавал звуковой сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось. От полученных травм гражданин скончался на месте, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

На месте происшествия нашли наушники и телефон, принадлежавшие погибшему. Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского ЛО МВД России на транспорте проводят проверку.

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