В Мурманской области выявили первых заболевших гриппом

Также с 27 сентября по 3 октября зарегистрировано более 8,5 тысячи случаев ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этой осенью и зимой в Мурманской области будут бороться не только с коронавирусом, но и с гриппом. Первые случая заражения последним уже выявлены в регионе.

- С последней недели сентября в регионе зарегистрировано 9 случаев гриппа А H3 N2. В прошлом году грипп не регистрировался. Это было связано, в первую очередь, с высоким охватом населения прививками. Мы впервые привили более 60% населения от гриппа, – сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Марина Ермакова.

Также с 27 сентября по 3 октября зарегистрировано более 8,5 тысячи случаев ОРВИ.

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