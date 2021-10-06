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Происшествия6 октября 2021 15:59

Убивший и расчленивший мать житель Мурманска до сих пор находится под стражей

Мужчина прятал останки в диване
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина до сих пор находит в СИЗО.

Мужчина до сих пор находит в СИЗО.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале марта 2021 года был задержан 37-летнийо мурманчанин, который жестоко расправился с 60-летней матерью. Во время ссоры он убил женщину, потом расчленил, упаковал фрагменты тела в пакеты и спрятал в раскладной диван. А голову и кисти рук вместе с паспортом выкинул.

Позже мурманчанин сам пришел в полицию и заявил об исчезновении матери.

Мужчина до сих пор находится в СИЗО. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Северянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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