Убивший и расчленивший мать житель Мурманска до сих пор находится под стражей

Мужчина до сих пор находит в СИЗО.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В начале марта 2021 года был задержан 37-летнийо мурманчанин, который жестоко расправился с 60-летней матерью. Во время ссоры он убил женщину, потом расчленил, упаковал фрагменты тела в пакеты и спрятал в раскладной диван. А голову и кисти рук вместе с паспортом выкинул.
Позже мурманчанин сам пришел в полицию и заявил об исчезновении матери.
Мужчина до сих пор находится в СИЗО. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Северянину грозит до 15 лет лишения свободы.
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