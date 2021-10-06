К концу недели в Мурманской области похолодает

В воскресенье вновь пройдут дожди, а заморозки уйдут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителям Мурманской области уже стоит утепляться - в регион спешит похолодание. Так, 7 октября в Мурманске ожидается сильный дождь, а на северо-западе и в центральных районах области возможен мокрый снег.

- Следом за этим к нам поступят арктические воздушные массы, и 8 октября существенно похолодает. Днем +3...+5 градусов, ночью заморозки. Осадки в виде мокрого снега или крупы возможны на побережье Баренцева моря, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

В воскресенье вновь пройдут дожди, а заморозки уйдут. Тем не менее, водителям рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю, потому что "день жестянщика" может наступить в любой момент.

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