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Дом. Семья6 октября 2021 13:24

Очевидцы сняли на видео охоту волка на собак в Мурмашах

Хищника вспугнули люди
Ника СВЕТЛОВА
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Жителей Мурмашей просят быть внимательными, особенно в темное время суток. Фото: Скриншот видео

Жителей Мурмашей просят быть внимательными, особенно в темное время суток. Фото: Скриншот видео

Житель Мурмашей Александр Семенов стал свидетелем охоты волка на собак. Хищник пытался напасть на жертв не в лесу, а на улицах поселка.

Как уточнил автор, волка видели у Сбера. Дикого зверя вспугнули, и он убежал в сторону леса.

Жителей Мурмашей просят быть внимательными, особенно в темное время суток.

Охота волка на собак в Мурмашах
Видео: Александр Семёнов / vk.com/id29351377

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