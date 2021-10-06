Очевидцы сняли на видео охоту волка на собак в Мурмашах

Жителей Мурмашей просят быть внимательными, особенно в темное время суток. Фото: Скриншот видео

Житель Мурмашей Александр Семенов стал свидетелем охоты волка на собак. Хищник пытался напасть на жертв не в лесу, а на улицах поселка.

Как уточнил автор, волка видели у Сбера. Дикого зверя вспугнули, и он убежал в сторону леса.

Жителей Мурмашей просят быть внимательными, особенно в темное время суток.

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