Стали известны имена находившихся на борту затонувшего судна "Фаворит" людей

На месте крушения "Фаворита" продолжаются поиски двух пропавших членов экипажа.
Днем 5 октября в Белом море в районе села Кашкаранцы затонуло судно "Фаворит", на его борту были пять человек. Двое погибли, один смог спастись, поиски еще двоих продолжаются.
Telegram-канал "112" опубликовал имена находившихся на борту судна.
На борту был владелец судна Константин Комиссаров, его тело нашли утром 6 октября у берега. Также на судне находились его сын Кирилл и жена Оксана, они смогли ухватиться за спасательный плот, позже женщина умерла по дороге в больницу от переохлаждения. Продолжаются поиски двух механиков - Михаила Комиссарова и Андрея Ардованова.
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