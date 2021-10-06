Выживший пассажир судна "Фаворит" рассказал про трагедию в Белом море

По предварительной версии, у "Фаворита" сломался двигатель. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 октября в районе села Кашкаранцы в Белом море затонуло частное судно "Фаворит". Из пяти находившихся на борту человек пока смог спастись только один.

По данным Telegram-канала "112", на борту был владелец судна Константин Комиссаров, его тело нашли утром 6 октября у берега. Также на судне находились его сын Кирилл и жена Оксана, они смогли ухватиться за спасательный плот, позже женщина умерла по дороге в больницу от переохлаждения. Продолжаются поиски двух механиков - Михаила Комиссарова и Андрея Ардованова.

Единственный выживший рассказал, как произошла трагедия в Баренцевом море.

- Судно перегоняли из Новороссийска, через систему рек и каналов, в Териберку. У него сломался двигатель, Андрей с Михаилом пытались его починить. Погода резко испортилась, Константин, Кирилл и Оксана надули спасательный плот, на всякий случай и подготовили лодку резиновую. Женщина подала на сушу сигнал бедствия. Внезапно судно резко накренилось. Люди оказались в ледяной воде. Какое-то время они удерживались за плот, но потом у Константина случилась судорога, он отцепился и ушел под воду. Оксану с Кириллом тоже оторвало от плота, - пишет "112".

Предположительно, тела двух пропавших могут находиться внутри "Фаворита".

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