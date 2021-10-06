В Мурманске снег пока не ляжет

Снег в Мурманске пока не ляжет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

8 октября в Мурманске ожидается мокрый снег, об этом сообщила главный синоптик региона Елена Сиеккинен.

Но пока белого ковра под ногами северянам ждать не стоит.

- Снег в Мурманске на этой неделе не ляжет. 7 октября в городе ожидается сильный дождь, связанный с проходом скандинавского циклона, на северо-западе и в центральных районах области (более вероятно на возвышенностях) вечером в четверг возможно кратковременное выпадание мокрого снега, но в городе осадки пройдут в виде дождя. В пятницу и субботу существенных осадков не ожидается, осадки в виде мокрого снега или крупы возможны на побережье Баренцева моря, возможно, что-то долетит и до Мурманска, но ложиться он не будет, - пишет паблик "Погода в Мурманске".

При этом водителям стоит уже подумать о зимней резине, так как заморозки вкупе с дождями могут привести к росту числа аварий.

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