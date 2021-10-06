Движение троллейбусов в Первомайском округе Мурманска восстановили

Троллейбусы снова ходят в южную часть Мурманска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 6 октября на спуске от улицы Кооперативной к улице Беринга в Мурманске произошла серьезная авария: водитель Kia не справился с управлением и врезался в световую опору.

Ремонтные работы на линии продолжались до утра 6 октября, из-за этого в южную часть города не могли проехать троллейбусы.

"Электротранспорт" сообщил, что на данный момент движение троллейбусов восстановлено.

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